Previsioni Meteo Abruzzo: ultimi scampoli d’inverno e un Capodanno più mite

L’Abruzzo continua a vivere condizioni atmosferiche tipicamente invernali, con un clima caratterizzato da residui annuvolamenti, temperature rigide e venti a tratti intensi di Tramontana. Questa configurazione porta ancora brevi nevicate sui rilievi meridionali della regione, segnando gli ultimi strascichi di un periodo freddo e instabile.

Tuttavia, le prospettive meteorologiche per i prossimi giorni delineano un cambiamento significativo. A partire dal fine settimana, si prevede una graduale rimonta di un campo di alta pressione che garantirà condizioni di stabilità atmosferica e temperature più miti. Questo scenario anticiclonico dovrebbe persistere almeno fino a Capodanno, offrendo un intervallo di tranquillità climatica.

Nonostante l’aumento delle temperature durante il giorno, il cielo sereno e la riduzione della ventilazione creeranno le condizioni ideali per gelate notturne diffuse. Queste saranno particolarmente intense nelle aree innevate dell’entroterra, dove le temperature minime potrebbero scendere notevolmente, evidenziando ancora una volta l’aspetto rigido della stagione invernale.

L’evoluzione attesa offrirà un’alternanza tra il tepore diurno e il gelo notturno, un mix che accompagnerà l’Abruzzo fino alla fine dell’anno. Questo passaggio rappresenta una tipica transizione stagionale, con l’inverno che cede temporaneamente il passo alla stabilità portata dall’alta pressione. Resta ora da vedere se il nuovo anno inizierà con il ritorno di un clima più dinamico o se l’alta pressione continuerà a dominare la scena atmosferica.

