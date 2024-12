Previsioni Meteo Calabria: sole e alta pressione protagonisti fino al nuovo anno

MeteoWeb

La Calabria si trova sotto l’influenza di un robusto campo di alta pressione che sta regalando giornate prevalentemente soleggiate. L’assenza di perturbazioni rilevanti mantiene il cielo sereno su gran parte del territorio, interrotto solo da qualche fugace annuvolamento nelle prime ore del mattino. Questo scenario di stabilità atmosferica è accompagnato da temperature minime piuttosto basse nell’entroterra, soprattutto nelle prime ore del giorno, mentre le ore centrali regalano un clima più mite e gradevole.

Le condizioni di bel tempo sembrano destinate a proseguire per diversi giorni, senza segnali di cambiamenti significativi fino almeno al 4-5 gennaio 2025. In quel periodo, potrebbe iniziare a manifestarsi un graduale peggioramento, portando con sé le prime variazioni atmosferiche dell’anno nuovo. Tuttavia, le dinamiche di questo possibile cambiamento restano ancora da confermare e saranno oggetto di ulteriori aggiornamenti meteorologici.

