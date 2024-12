Previsioni Meteo Calabria: fase perturbata in arrivo per la festività dell’Immacolata

MeteoWeb

La Calabria si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo che coinciderà con il fine settimana e la festività dell’Immacolata. Dopo le piogge delle ultime ore, causate da un’area di bassa pressione che si sta gradualmente spostando verso sud dalla Calabria, la situazione meteorologica rimane instabile, con un peggioramento significativo previsto per domenica 8 dicembre. Sabato 7 dicembre, la regione sarà interessata dal transito di una depressione proveniente dai Balcani e dall’Europa centro-orientale. Questo fenomeno porterà una nuvolosità irregolare con possibilità di deboli piogge intermittenti, più probabili sulle aree tirreniche.

Tuttavia, sarà l’Immacolata a segnare l’arrivo di condizioni meteorologiche più marcate. Una perturbazione di origine nord-atlantica investirà l’Italia, provocando sulla Calabria piogge diffuse e temporali particolarmente intensi sulle zone tirreniche e le aree interne. Le province del Cosentino, del Catanzarese e del Vibonese saranno le più colpite, mentre lungo la fascia ionica la situazione sarà più variabile, con cieli nuvolosi e brevi rovesci isolati.

Nel pomeriggio di domenica 8, con il passaggio del fronte freddo, aria di origine artica si addentrerà sulla regione, causando un brusco calo delle temperature. Questo cambiamento favorirà il ritorno delle nevicate sui rilievi montuosi. La neve interesserà la Sila e il Pollino sopra i 1100-1200 metri di altitudine e l’Aspromonte oltre i 1400 metri. Le condizioni di instabilità proseguiranno anche nella giornata di lunedì, con piogge sulle aree interne e tirreniche. Tuttavia, il rialzo delle temperature potrebbe far innalzare la quota neve a oltre 1400-1500 metri.

Un ultimo elemento da monitorare sarà lo stato dei mari. A partire dal pomeriggio di domenica, il mar Tirreno diventerà agitato, con venti forti di provenienza occidentale che renderanno critiche le condizioni per la navigazione.

La Calabria si troverà dunque a fronteggiare una fase di marcata instabilità, caratterizzata da piogge, neve in montagna e venti intensi, confermando l’arrivo dell’inverno meteorologico.

