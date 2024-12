Previsioni Meteo Lombardia: maltempo e neve a bassa quota nel weekend dell’Immacolata

MeteoWeb

“Oggi il passaggio di una saccatura nordatlantica sull’Europa centrale porta sulla Lombardia un flusso di aria fredda in quota e nel pomeriggio deboli precipitazioni locali. Mercoledì flusso ciclonico senza precipitazioni significative. Giovedì temporanea fase stabile. Venerdì transito di una perturbazione nordatlantica con interazione orografica e precipitazioni limitate alle Alpi di confine. Tra sabato e domenica fase perturbata con precipitazioni deboli diffuse, nevose anche a bassa quota“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella prima parte da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso ovunque ma con schiarite progressive nel corso della mattinata, nel pomeriggio prevalentemente sereno salvo addensamenti più probabili sui rilievi alpini e parte prealpina orientale.

Precipitazioni: deboli anche a carattere nevoso sui rilievi orientali e sulle Orobie.

Temperature: minime e massime in lieve rialzo in pianura, mentre sui rilievi di confine temperature in diminuzione. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 10 °C.

Zero termico: tra 1200 e 1600 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, da deboli a moderati orientali in Appennino e da nord in Valchiavenna e Retiche centrali.

Altri fenomeni: possibili foschie o isolate nebbie nelle ore più fredde della giornata in pianura.

