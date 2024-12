Previsioni Meteo Lombardia: oggi neve oltre i 400 metri

MeteoWeb

“Cielo molto nuvoloso con precipitazioni deboli diffuse, nevose fino a quote collinari. Il minimo depressionario andrà a centrarsi su Tirreno da lunedì, attenuandosi progressivamente e influenzando la Lombardia sempre più marginalmente. Nuvolosità variabile e qualche precipitazione residua lunedì, poi più stabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi ovunque molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: deboli diffuse dalla notte, tendenti ad esaurirsi sui settori nordoccidentali già nella mattina, più persistenti e fino a moderate sui settori sud-orientali della regione. Neve oltre 400-800 metri, con le quote più basse sull’Appennino e ad inizio giornata.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in calo. In pianura minime tra 1°C e 4°C, massime tra 3°C e 6°C.

Zero termico: tra 800 e 1400 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, con locali ma persistenti rinforzi da nordest sul Mantovano; sui rilievi da deboli a moderati settentrionali, con rinforzi in quota.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo molto nuvoloso, con irregolari e parziali schiarite nella giornata.

Precipitazioni: deboli residue al primo mattino sui settori più orientali e meridionali, nevose oltre 800 metri. Poi assenti, o solo deboli occasionali ed isolate sui settori di confine ad est e a sud, con limite neve in risalita.

Temperature: minime stazionarie, massime in moderato aumento. In pianura minime intorno a 2°C, massime intorno a 9°C.

Zero termico: attorno a 1200 sui rilievi settentrionali, attorno a 800 metri sull’Appennino, ma in graduale risalita nella giornata; in serata attorno a 1500 metri.

Venti: in pianura deboli da ovest o nordovest, in montagna deboli o al più moderati settentrionali con residui rinforzi in quota sulle creste Appenniniche.

