Previsioni Meteo Marche: nuova sfuriata invernale in vista

Le Marche si trovano a fronteggiare un nuovo episodio di maltempo dopo una breve tregua domenicale. Già dalle prime ore di lunedì, un flusso di aria artica di origine scandinava farà il suo ingresso sull’Adriatico, portando con sé un nucleo di aria gelida in quota, con temperature che toccheranno i -30°C a circa 4500 metri sul livello del mare. Questo afflusso, interagendo con il nostro mare Adriatico, favorirà lo sviluppo di una piccola ma intensa ciclogenesi, con pressioni al di sotto dei 990 hPa, posizionata nel medio Adriatico.

L’impatto di questo sistema sarà evidente già dalla mattinata, con venti impetuosi dai quadranti nord-orientali che sferzeranno la regione, accompagnati da mareggiate lungo le coste. Le precipitazioni inizieranno colpendo rapidamente il nord delle Marche, per poi concentrarsi, nel corso della tarda mattinata, sulle aree meridionali della regione. Qui, le condizioni atmosferiche instabili potranno dare origine a temporali che, grazie alle basse temperature, si trasformeranno in nevicate fino alla bassa collina e, nelle aree interne, persino al piano.

Nel pomeriggio, il minimo di pressione si sposterà progressivamente verso la Puglia. Questo movimento comporterà una graduale attenuazione delle precipitazioni sulle Marche, che si ridurranno fino a cessare, mentre il maltempo andrà a interessare le regioni più a sud, dall’Abruzzo in giù.

L’evento rappresenta un nuovo episodio significativo di maltempo in questa stagione invernale, caratterizzato da fenomeni intensi e rapidi che richiedono attenzione, in particolare per chi si trova lungo le coste e nelle zone interne colpite dalle nevicate. La giornata di lunedì sarà dunque segnata da condizioni atmosferiche difficili, con un graduale miglioramento previsto solo in serata.

