Previsioni Meteo Piemonte: modesto peggioramento tra stasera e domani

“Cielo ancora prevalentemente soleggiato nel pomeriggio odierno. In seguito una saccatura nordatlantica apporterà un modesto peggioramento tra stasera e domani mattina, con fenomeni precipitativi limitati ai rilievi settentrionali e nordoccidentali e quota neve in calo fino a 1600-1700 m. Tra martedì pomeriggio e giovedì il Piemonte sarà interessato da una circolazione settentrionale fredda e secca, con cielo poco o parzialmente nuvoloso e temperature leggermente inferiori alla norma“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo parzialmente nuvoloso al mattino con nuvolosità più compatta sulle Alpi settentrionali e nordoccidentali; ampie schiarite nel pomeriggio, in particolare in pianura. Possibili locali nebbie sulle pianure orientali intorno all’alba. Precipitazioni deboli su Alpi settentrionali e nordoccidentali fino al primo mattino. Quota neve in calo a 1600-1700 m. Zero termico in sensibile diminuzione fino a 1400-1500 m in serata. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli localmente moderati in rotazione da nordovest a nord sulle Alpi; sull’Appennino venti calmi fino all’alba e debole o moderata tramontana nelle ore successive. In pianura venti generalmente calmi, con una debole ventilazione da nordest nel tardo pomeriggio.

