Previsioni Meteo Piemonte: quota neve “in deciso calo”

“Un fronte perturbato addossato alle Alpi determina per il pomeriggio odierno condizioni caratterizzate da venti sostenuti in quota e nelle vallate alpine ed appenniniche, con locali condizioni di foehn fino a quote collinari tra Verbano ed alto Novarese“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Domani una circolazione depressionaria di origine polare si muoverà verso l’Europa centrale, interessando la nostra regione dal pomeriggio: sono attese precipitazioni deboli sparse, moderate sulle creste nordoccidentali, in intensificazione sui settori sudorientali dalla serata, quando la quota neve sarà in deciso calo, portandosi su questi settori intorno ai 100-300 m. Domenica precipitazioni persistenti sul basso Piemonte e sulle pianure più orientali, con quota neve ancora nella notte intorno ai 100-300 m tra basso Vercellese, Astigiano ed Alessandrino, in generale rialzo in mattinata; dalla serata di domenica deboli fenomeni in estensione ai restanti settori“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani sono attese velature in transito in mattinata, con addensamenti via via più consistenti sulle zone di alta valle occidentali e sull’Appennino; aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio sull’intera regione. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure orientali al mattino. Dal pomeriggio precipitazioni inizialmente deboli sui rilievi alpini e sul settore orientale, moderate sulle creste tra Alpi Cozie settentrionali e Lepontine; in progressiva estensione al resto della regione, su valori mediamente deboli. Quota neve in calo dalla serata sugli 800-1000 m nelle vallate alpine, sui 300-500 m altrove ma con valori intorno ai 100-300 m dalla tarda serata sul basso Vercellese e tra Astigiano ed Alessandrino. Zero termico in forte calo a fine giornata sui 1000-1200 m sull’alto Piemonte, su valori intorno ai 500-800 m sul settore centro-orientale. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti moderati o forti in montagna, da ovest-nordovest sulle Alpi e da sud sull’Appennino, in rotazione da nord in serata; altrove in prevalenza da est-nordest deboli o localmente moderati, con rinforzi sui settori collinari.

