Previsioni Meteo Puglia: freddo e neve, un Natale da ricordare

Una perturbazione in transito sulla Puglia sta generando condizioni meteorologiche caratterizzate da un richiamo di aria fredda proveniente da nord, accompagnata da venti forti che raggiungono raffiche fino a 60 km/h. Questo scenario ha portato mari agitati o in burrasca, in particolare sull’Adriatico, e temperature tipicamente invernali con massime che non superano i 10-11 gradi e minime comprese tra 0 e 7 gradi. Tuttavia, la situazione meteorologica è destinata a subire un temporaneo miglioramento già a partire da domani, con una giornata di transizione che vedrà condizioni di stabilità atmosferica. I venti, nel frattempo, ruoteranno progressivamente da libeccio e scirocco, contribuendo a rendere i mari poco mossi e a determinare un lieve aumento delle temperature. Questo momento di relativa calma sarà però di breve durata.

Da lunedì sera, infatti, un’intensa massa di aria fredda di origine polare si muoverà verso le regioni adriatiche, portando con sé un marcato abbassamento delle temperature. Questo cambiamento climatico sarà particolarmente evidente tra la Vigilia di Natale e il giorno di Natale, quando la neve potrebbe scendere a quote basse, fino a 300-400 metri. Le condizioni invernali previste per il periodo natalizio sono eccezionali, riportando scenari di freddo e maltempo che non si registravano da molti anni.

Questo Natale si preannuncia quindi gelido e perturbato, con un’atmosfera autenticamente invernale che renderà le festività uniche, ma che richiederà attenzione, soprattutto per chi dovrà spostarsi durante questi giorni di maltempo.

