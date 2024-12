Previsioni Meteo Puglia: ritorno dell’alta pressione tra stabilità e fresche correnti nord-orientali

MeteoWeb

In Puglia, le condizioni meteorologiche stanno gradualmente migliorando grazie all’aumento della pressione atmosferica. Questo fenomeno favorisce un rapido diradamento della nuvolosità, che lascerà spazio a cieli sereni o poco nuvolosi già nel corso del pomeriggio. Il rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo occidentale contribuirà a garantire tempo stabile e ampiamente soleggiato nei prossimi due giorni, accompagnato da un graduale incremento delle temperature.

Nonostante il miglioramento generale, la circolazione atmosferica rimarrà influenzata da correnti fredde provenienti da nord-est. Queste porteranno un impulso instabile a ridosso del weekend, mantenendo le temperature di alcuni gradi al di sotto della media stagionale. Questo mix di stabilità anticiclonica e afflusso di aria fresca renderà il clima tipico del periodo invernale, con una sensazione di frescura più marcata, soprattutto nelle ore serali e notturne.

La Puglia, quindi, si prepara a vivere una fase di prevalente bel tempo, pur con temperature ancora fresche per il periodo. Le giornate serene e soleggiate saranno intervallate da brevi episodi di instabilità, offrendo un tipico scenario invernale per i prossimi giorni.

