Previsioni Meteo Puglia: breve tregua prima di un nuovo peggioramento

La fase di maltempo che ha interessato la Puglia negli ultimi giorni sta per concludersi, lasciando spazio a condizioni atmosferiche più stabili. Le precipitazioni registrate sono state diffuse e hanno interessato uniformemente la regione, con accumuli significativi che hanno raggiunto picchi di 100 mm nel Salento. Questo evento è stato generato da una perturbazione di origine atlantica che, approfondendosi sullo Jonio, ha richiamato masse d’aria umida. Nelle prossime ore è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Ampie schiarite si faranno strada, accompagnate da venti provenienti da ovest-nordovest che manterranno i mari mossi. Le temperature subiranno un lieve rialzo, ma senza superare valori particolarmente elevati.

La giornata di domani, sabato 7 dicembre, sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. I venti di maestrale soffieranno con intensità sostenuta, contribuendo a mantenere i mari mossi. Le temperature, pur in aumento, si manterranno contenute, con massime che non supereranno i 13 gradi.

Tuttavia, questa parentesi di stabilità sarà di breve durata. Domenica 8 dicembre, festività dell’Immacolata, è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione proveniente da ovest. Le prime piogge interesseranno la regione nelle ore del mattino, per poi proseguire fino al primo pomeriggio. L’ingresso di venti di scirocco accompagnerà questa fase di maltempo, determinando mari ancora mossi e un ulteriore incremento delle temperature.

La Puglia si prepara quindi a una breve tregua, seguita da un nuovo peggioramento che, pur portando temperature più miti, riporterà la pioggia come protagonista dello scenario meteorologico regionale.

