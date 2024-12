Eclissi e aurore: i principali eventi astronomici del 2024

MeteoWeb

Gli astrofili avevano grandi speranze per il 2024, in parte a causa dell’attesissima eclissi solare totale negli Stati Uniti ad aprile, ma il cosmo ha riservato anche qualche sorpresa inattesa. Circa un mese dopo l’eclissi, una diversa meraviglia astronomica ha rubato la scena, riempiendo il cielo di colori mozzafiato che non si vedevano in alcune parti del mondo da decenni. Ecco i tre principali eventi astronomici del 2024 che sta volgendo al termine.

3: Il ritorno della cometa C/2023 A3

Una delle sorprese nel cielo notturno del 2024 è stata la cometa A3 (Tsuchinshan-ATLAS), che ha fatto un passaggio ravvicinato alla Terra a metà ottobre. Per alcune notti, la cometa e la sua coda sono state visibili a occhio nudo e i fotografi hanno catturato immagini ipnotizzanti dell’oggetto celeste. È stata la prima volta in cui la cometa A3 ha visitato il Sistema Solare interno in 80.000 anni e la cometa più luminosa ad apparire nel cielo dalla cometa NEOWISE nel 2020.

2: L’aurora boreale crea uno spettacolo storico

Vedere l’aurora boreale è un obiettivo da raggiungere per tantissime persone e nel 2024 i sogni hanno preso vita quando il cielo notturno si è illuminato di sfumature di verde, rosa e viola. Una potente tempesta geomagnetica tra il 10 e l’11 maggio ha scatenato la più grande esplosione di aurore in oltre 20 anni, con lo spettacolo di luci visibile anche a latitudini insolite, Italia inclusa.

Un’altra esplosione di aurore ha coinciso con lo sciame meteorico delle Perseidi a metà agosto, consentendo agli osservatori delle stelle di vedere stelle cadenti in mezzo a uno spettacolo di colori sbalorditivo.

1: L’eclissi solare totale trasforma il giorno in notte

Il più grande evento astronomico del 2024 è stata l’eclissi solare totale dell’8 aprile. Questo spettacolo ha visto la Luna coprire completamente il Sole, proiettando un’ombra sugli Stati Uniti dal Texas al Maine, così come su parti del Messico e del Canada. Milioni di persone hanno raggiunto le località poste sul percorso della totalità per ammirare il raro evento, l’ultimo del suo genere visibile dagli Stati Uniti continentali fino al 2044.

