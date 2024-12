Problema al carrello di atterraggio: incidente per un volo Air Canada Express

MeteoWeb

L’Agenzia canadese per la sicurezza dei trasporti (TSB) ha avviato un’indagine su un incidente che si è verificato sabato sera all’aeroporto internazionale di Halifax Stanfield, in Nuova Scozia. Coinvolto un aereo della Air Canada Express, con 73 passeggeri a bordo: l’incidente sarebbe stato causato da un sospetto problema al carrello di atterraggio.

Secondo la compagnia aerea regionale, il volo era operato dalla Pal Airlines e proveniva da St. John’s, nella provincia di Terranova. L’aereo, un Bombardier Q400, ha avuto difficoltà dopo l’atterraggio e non è riuscito a raggiungere il terminal. Alcuni passeggeri hanno descritto un atterraggio particolarmente brusco, che avrebbe generato scintille, fiamme e poi del fumo in cabina. L’equipaggio ha gestito la situazione evacuando i passeggeri in sicurezza tramite autobus e, fortunatamente, non si registrano feriti. L’incidente ha causato una breve sospensione delle attività di volo all’aeroporto, che sono state poi ripristinate.

