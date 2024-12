“Le restrizioni sul petrolio russo minacciano i mercati globali”: la reazione di Mosca

MeteoWeb

Le restrizioni sui prezzi del petrolio russo comporteranno rischi per i mercati globali. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, commentando la decisione dei Paesi del G7 di ispirare ulteriormente le restrizioni sui prezzi del petrolio russo. La Russia adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i propri interessi economici, ha aggiunto Peskov, spiegando che cio’ potrebbe includere sia sforzi diplomatici volti ad alleggerire le restrizioni, sia misure di ritorsione più dure, come la riduzione dei volumi di esportazione di petrolio o lo spostamento delle esportazioni verso altri mercati, principalmente verso i paesi asiatici e mediorientali.

