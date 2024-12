La Russia accusa i servizi segreti ucraini: 55 crimini di incendi dolosi e attacchi con esplosivi

MeteoWeb

Ci sono i “servizi segreti ucraini” dietro “55 crimini di incendi dolosi e attacchi con esplosivi registrati” tra il 18 e il 26 dicembre. Lo ha denunciato il ministero degli Interni russo, secondo cui la polizia ha arrestato 44 persone sospettate di questi crimini. A detta di Mosca, i russi coinvolti in questi crimini sono per lo più pensionati, adolescenti o studenti in cerca di “denaro facile”. Hanno “agito su ordine” di agenti ucraini che hanno comunicato con loro per telefono o tramite messaggistica online, si legge nel comunicato. Gli agenti hanno promesso loro un pagamento o, al contrario, hanno truffato i loro soldi e hanno promesso di restituirli a condizione che commettessero questi reati: lo ha chiarito il ministero, che ha sottolineato che – se condannati – i sospetti potrebbero rischiare fino a 20 anni di carcere.

