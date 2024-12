Sciame sismico ai Campi Flegrei, riunione del Centro Coordinamento Soccorsi in Prefettura

MeteoWeb

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito nel pomeriggio di oggi, presso la sala di Protezione Civile della Prefettura, il Centro di Coordinamento Soccorsi per monitorare l’andamento dello sciame sismico ai Campi Flegrei che questa mattina ha fatto registrare una scossa di magnitudo 3.4, con epicentro nella zona Agnano – Solfatara – Pisciarelli. “I sindaci dell’area flegrea hanno riferito che l’evento non ha provocato danni a persone o cose, né particolare allarme nella popolazione residente sui rispettivi territori. Non sono stati richiesti interventi ai Vigili del Fuoco, né alla componente sanitaria. Alle ore 18.15, il Direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha comunicato la fine dello sciame sismico”, si legge in una nota della prefettura.

