Sente qualcosa che striscia sulla gamba mentre guida, era un serpente tigre

Un’automobilista in Australia orientale ha vissuto un’esperienza spaventosa quando, mentre percorreva un’autostrada a circa 80 km/h, ha avvertito qualcosa sul piede: un serpente tigre, noto per il suo morso letale, stava strisciando lungo la sua gamba. Sotto shock, la donna è riuscita a respingere il rettile e ad accostare in sicurezza sulla Monash Freeway vicino a Melbourne, saltando fuori dall’auto per mettersi in salvo. La polizia, intervenuta sul posto, l’ha trovata a piedi nudi sul ciglio della strada. Gli agenti hanno descritto il serpente come un esemplare “enorme“, poi rimosso dal veicolo da un esperto.

I serpenti tigre, facilmente riconoscibili per le loro strisce caratteristiche, sono tra i più velenosi al mondo. Lunghi circa un metro, reagiscono alle minacce sollevandosi e appiattendo la testa e il collo in una postura intimidatoria.

Fortunatamente, i paramedici hanno confermato che la donna non era stata morsa, permettendole di tirare un sospiro di sollievo dopo l’incontro ravvicinato con il pericoloso rettile.

