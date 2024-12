Sila sotto la neve, disagi alla viabilità: mezzi spazzaneve e soccorsi in azione | FOTO

MeteoWeb

Neve in Sila, disagi e viabilità. Sono percorribili in gran parte le strade montane della Sila cosentina, dove si transita comunque con pneumatici invernali o catene montate su molte strade sgombre ma con fondo innevato. A lavoro da ieri i mezzi spazzaneve e spargisale di Anas, Provincia e comuni silani. A San Giovanni in Fiore e a Camigliatello Silano sono stati azionati i mezzi della provincia di Cosenza sulle arterie provinciali e la Polizia provinciale è intenta a pattugliare le strade e a prestare soccorso ad automobilisti in difficoltà. La neve è caduta copiosa sulle alture silane e in più punti è abbondante. In alto le FOTO di Gianluca Congi, vicepresidente della Società Ornitologica Italiana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.