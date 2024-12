La magia del Natale nella Sila: neve abbondante e paesaggi da fiaba sull’Appennino Calabro | FOTO

MeteoWeb

La magia natalizia della Sila innevata. Natale con la neve sulle alture del massiccio silano, sull’Appennino Calabro. La neve è scesa fino a circa 800 m sul versante pedemontano della Sila Orientale. A San Giovanni in Fiore (1100 m) circa 15 cm mentre a Camigliatello (1270 m) la neve supera i 30 cm. Accumuli più consistenti dai 1500-1600 m, dove in alcuni punti sfiora il metro. Nella foresta della Fossiata, nel cuore Parco Nazionale della Sila, tra i comuni di Spezzano della Sila e Longobucco, 40 cm di neve che rendono spettacolari le antiche e amene selve del Gran Bosco d’Italia. In alto le FOTO di Gianluca Congi, vicepresidente della Società Ornitologica Italiana.

