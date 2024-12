Smog, in Emilia bollino rosso fino a venerdì

MeteoWeb

In Emilia confermati anche per i prossimi giorni, nonostante le piogge delle scorse ore, i divieti emergenziali previsti dall’accordo regionale sulla qualità dell’aria. Il bollino “rosso” riguarda le province emiliane da Piacenza fino a Modena. Migliore la situazione a Bologna, Ferrara e nelle province romagnole, che restano in verde. Le misure emergenziali, che a Piacenza, Parma, Reggio e Modena sono in vigore dal 28 novembre, prevendono, tra le altre cose, lo stop ai mezzi più inquinanti, da quest’anno compresi i veicoli diesel euro 5 nei maggiori centri abitati.

