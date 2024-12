Un tuffo sul Sole, dove nessuno è mai arrivato prima: Natale record per la sonda Parker, attesa per il segnale

MeteoWeb

Il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, la NASA ha raggiunto una pietra miliare storica nella sua esplorazione del cosmo. Parker Solar Probe, una sonda progettata per avvicinarsi al Sole più di qualsiasi altro oggetto costruito dall’uomo, ha effettuato il suo 22° passaggio ravvicinato alla nostra stella. Questa missione audace non solo è un traguardo tecnologico, ma promette anche di rispondere a domande fondamentali sull’astro che alimenta la vita sulla Terra.

Un volo al limite dell’inimmaginabile

Durante questa storica manovra, Parker Solar Probe si è spinta a una distanza di soli 6,1 milioni di km dalla superficie solare, raggiungendo una velocità impressionante di 690mila km/h. Con temperature che hanno toccato i 980°C, la sonda ha dimostrato la robustezza della sua tecnologia. Tuttavia, il volo è stato completamente automatizzato: l’ultima comunicazione con il centro di controllo della missione risale al 20 dicembre, quando la sonda aveva confermato che tutti i suoi sistemi erano operativi.

L’attesa per il segnale della sonda Parker

Il momento della verità arriverà nelle prossime ore, quando gli scienziati della NASA sperano di ricevere un “beacon”, un segnale semplice ma cruciale per confermare che la Parker Solar Probe ha superato indenne il suo incontro ravvicinato con il Sole. Una diagnosi più approfondita dello stato della sonda e dei dati raccolti arriverà il 1° gennaio, quando la sonda trasmetterà i primi dati telemetrici e di sistema.

Una missione rivoluzionaria

Lanciata nel 2018 con un investimento di 1,5 miliardi di dollari, Parker Solar Probe ha il compito di rispondere a interrogativi che hanno affascinato gli scienziati per decenni, tra cui la ragione per cui la corona solare è molto più calda della superficie del Sole. Per avvicinarsi alla nostra stella, la sonda ha effettuato 7 flyby di Venere, sfruttandone la gravità per accelerare e regolare la sua traiettoria. Il passaggio del 24 dicembre rappresenta il culmine della missione, che prevede ancora almeno 2 orbite allo stesso livello di vicinanza e velocità.

Parker Solar Probe, importanza della missione

Questa impresa straordinaria rappresenta un esempio lampante dell’ambizione scientifica dell’umanità. Non si tratta solo di avvicinarsi al Sole, ma di comprendere meglio le dinamiche che regolano il nostro Sistema Solare. Se tutto procederà secondo i piani, il 2024 potrebbe portare rivelazioni rivoluzionarie sulle misteriose dinamiche del Sole, trasformando il sogno di “toccare il Sole” in una realtà scientifica.

