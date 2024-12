Solitudine, l’epidemia silenziosa: oltre un terzo degli anziani abbandonati

MeteoWeb

La solitudine è un male invisibile, ma dagli effetti tangibili e devastanti. Colpisce oltre un terzo delle persone tra i 50 e gli 80 anni, e i dati recenti pubblicati sulla prestigiosa rivista JAMA dall’esperta Preeti Malani, dell’Università del Michigan, tracciano un quadro preoccupante. Nel 2024, il 33,4% degli individui in questa fascia d’età riferisce di sentirsi spesso privo di compagnia, un dato che, sebbene in calo rispetto agli anni precedenti, resta allarmante. Il picco più alto è stato registrato nel 2020, con il 41,4% degli intervistati che dichiarava di sentirsi frequentemente isolato: un effetto diretto della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti misure di distanziamento sociale.

I numeri della solitudine

L’indagine, condotta in sei fasi tra il 2018 e il 2024, ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione statunitense di età compresa tra i 50 e gli 80 anni. Gli esperti hanno chiesto agli intervistati quanto spesso nell’ultimo anno avessero percepito la mancanza di compagnia e si fossero sentiti isolati dagli altri, con risposte categorizzate in “quasi mai”, “qualche volta” o “spesso”. I risultati parlano chiaro:

2018 : 33,9% si sentiva spesso solo;

: 33,9% si sentiva spesso solo; 2020 : 41,4%, il picco massimo durante la pandemia;

: 41,4%, il picco massimo durante la pandemia; 2021 : 37,1%;

: 37,1%; 2022 : 41,6%;

: 41,6%; 2023 : 37,2%;

: 37,2%; 2024: 33,4%, segnale di un ritorno ai livelli pre-pandemici, ma ancora lontano dalla risoluzione del problema.

Questi numeri non sono solo statistiche, ma rappresentano una crisi che si annida nelle pieghe della società. La solitudine non colpisce in modo uniforme: i più vulnerabili sono coloro che affrontano problemi di salute mentale, con il 74% che riferisce di sentirsi frequentemente solo sia nel 2018 che nel 2024. Anche la salute fisica gioca un ruolo significativo: più di una persona su due (53%) con condizioni fisiche croniche vive questa condizione.

Solitudine e salute: un legame pericoloso

Le conseguenze della solitudine sulla salute sono ormai note: maggiore rischio di depressione, ansia, peggioramento di condizioni croniche come le malattie cardiovascolari e riduzione dell’aspettativa di vita. Non a caso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente classificato la solitudine e l’isolamento sociale come importanti determinanti della salute, equiparabili al fumo o all’obesità.

Secondo gli esperti, la solitudine non è semplicemente un problema psicologico, ma un fattore che incide profondamente sul benessere generale delle persone. “I medici dovrebbero trattare la solitudine con la stessa serietà con cui affrontano la dieta e l’esercizio fisico,” sottolinea Malani, suggerendo l’introduzione di uno screening sistematico per identificare gli anziani a rischio e indirizzarli verso risorse utili.

Una rete sociale che si sgretola

Il contesto sociale gioca un ruolo cruciale. Le trasformazioni demografiche, con un numero sempre crescente di persone anziane che vivono da sole, e il cambiamento delle reti familiari contribuiscono all’isolamento. La pandemia ha amplificato queste dinamiche, evidenziando le fragilità di un sistema che non riesce a offrire supporto adeguato. Tuttavia, anche nel 2024, in un periodo di relativa normalizzazione post-pandemica, la solitudine rimane un problema diffuso, segnale che le cause sono più profonde e strutturali.

Le possibili soluzioni

Affrontare questa crisi richiede un approccio multidimensionale. Gli esperti sottolineano la necessità di:

Screening medico per la solitudine: Come proposto nello studio, i medici di base potrebbero integrare domande sull’isolamento sociale nelle visite di routine. Questo aiuterebbe a identificare i casi critici e a intervenire precocemente. Rafforzamento delle reti sociali: Programmi di comunità, attività ricreative e volontariato potrebbero contribuire a ricostruire una rete di supporto per le persone anziane. Tecnologia e inclusività: Sebbene la tecnologia possa essere un’arma a doppio taglio, le piattaforme digitali, se progettate in modo inclusivo, potrebbero offrire nuove opportunità di connessione per chi è isolato. Politiche pubbliche: È essenziale che i governi riconoscano l’isolamento sociale come una priorità e finanzino programmi mirati a combatterlo.

Un problema che riguarda tutti

La solitudine non è solo un problema individuale, ma una questione che riguarda l’intera società. Un’epidemia silenziosa, che mina le fondamenta delle nostre comunità e richiede risposte urgenti. L’indagine pubblicata su JAMA ci ricorda che ogni passo verso la riduzione dell’isolamento sociale non è solo un atto di solidarietà, ma un investimento per un futuro più sano e inclusivo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.