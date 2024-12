Spagna, 590 milioni di euro in rinnovabili in Galizia fino al 2027: il progetto sui parchi eolici

MeteoWeb

L’azienda spagnola Naturgy potenzierà tre parchi eolici in Galizia per 150 milioni di euro e ha in programma investimenti per 590 milioni di euro fino al 2027. Lo riferisce il quotidiano “El Economista”. La scorsa settimana, il parlamento galiziano ha approvato un regolamento che impone il potenziamento dei parchi eolici con più di 25 anni di vita, misura che ha provocato le critiche del settore energetico, come i produttori di energia eolica. Naturgy ha inoltre definito il biometano come uno degli assi principali della transizione energetica in Galizia attraverso la promozione dei propri impianti di produzione di gas rinnovabile.

