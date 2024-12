Spazio, Urso sui due contratti ESA-Avio: “confermano il ruolo strategico dell’Italia”

MeteoWeb

“I due contratti firmati dall’ESA con la nostra Avio consacrano il ruolo di leader del nostro Paese nel panorama spaziale mondiale”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, commentando la notizia dei due accordi siglati con l’azienda aerospaziale italiana. I contratti, per un valore complessivo di 350 milioni di euro, consentiranno di sviluppare il lanciatore di nuova generazione Vega-E e di aumentare il numero di voli annuali del razzo Vega-C fino a sei lanci all’anno. “Questa notizia corona un anno particolarmente felice per lo spazio italiano”, aggiunge Urso. “Un esempio significativo è il recente successo del lancio di Vega-C, realizzato da Avio, che ha posizionato in orbita il satellite Sentinel-1C, progettato e costruito da Thales Alenia Spazio Italia”.

“Questo risultato ha rafforzato l’accesso indipendente dell’Europa allo spazio, confermando il ruolo strategico dell’Italia nel settore aerospaziale“, conclude il Ministro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.