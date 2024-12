Spazzatura spaziale cinese in fiamme, scia luminosa illumina il cielo | VIDEO

MeteoWeb

Un evento spettacolare ha catturato l’attenzione di molti osservatori negli Stati Uniti meridionali questo fine settimana: una brillante palla di fuoco ha solcato il cielo notturno, lasciando dietro di sé una scia luminosa. Tuttavia, questa volta non si è trattato di una meteora, ma di spazzatura spaziale cinese. La palla di fuoco, visibile il 21 dicembre nei cieli di Mississippi, Arkansas e Missouri, è stata causata dalla distruzione nell’atmosfera terrestre di un vecchio satellite commerciale cinese per l’osservazione della Terra chiamato Superview 1-02 (conosciuto anche come GaoJing 1-02).

“Il satellite commerciale per l’imaging 高景一号02星 (GaoJing 1-02, Superview 1-02), gestito dalla SpaceView di Pechino, è rientrato sopra New Orleans alle 04:08 UTC del 22 dicembre (le 22:08 ora locale del 21 dicembre), dirigendosi verso nord attraverso Mississippi, Arkansas e Missouri. È stato ampiamente osservato,” ha scritto Jonathan McDowell, astrofisico del Centro per l’Astrofisica di Harvard-Smithsonian, in un post su X (ex Twitter). McDowell ha anche condiviso la traiettoria apparente dei detriti spaziali.

The commercial imaging satellite 高景一号02星 (GaoJing 1-02, Superview 1-02), operated by Beijing-based SpaceView (北京航天世景信息技术有限公司) reentered above New Orleans at 0408 UTC Dec 22 (10.08 pm CST Dec 21) heading northbound towards MS, AR, MO and was widely observed pic.twitter.com/GqbwpsAdb8 — Jonathan McDowell (@planet4589) December 22, 2024

Secondo l’American Meteor Society, la palla di fuoco è stata osservata da appassionati di astronomia in almeno 12 Stati americani, con oltre 120 segnalazioni ricevute da Texas, Florida e persino Stati più a Nord come Indiana e Illinois. Christopher Rainer, meteorologo del National Weather Service di Jackson, Mississippi, ha dichiarato a WLBT News che la sua agenzia ha ricevuto diverse segnalazioni dell’evento poco dopo le 22 del 21 dicembre.

Il satellite Superview 1-02 era stato lanciato nel dicembre 2016 insieme al suo gemello, Superview 1-01, da un razzo cinese Long March 2D. Tuttavia, il lancio non è stato privo di problemi. Invece di essere posizionati in un’orbita circolare a circa 530 km sopra la Terra, i satelliti sono stati inseriti in orbite ellittiche, variando tra 214 e 524 km. Col tempo, entrambi i satelliti sono riusciti ad aggiustare le loro orbite per iniziare la loro missione.

I satelliti Superview 1 rappresentavano i primi satelliti commerciali cinesi ad alta risoluzione per l’osservazione terrestre. Ogni satellite pesava circa 560 kg e disponeva di fotocamere con una risoluzione di circa 0,5 metri per pixel. SpaceView ha successivamente lanciato ulteriori satelliti Superview per costruire una costellazione di veicoli spaziali dedicati all’imaging terrestre.

