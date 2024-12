Tatuaggi temporanei sulla testa per misurare le onde cerebrali: una nuova frontiera

MeteoWeb

Innovazioni tecnologiche nella ricerca scientifica continuano a sorprendere, e l’ultima novità riguarda l’uso di tatuaggi temporanei sul cuoio capelluto e sui capelli per monitorare l’attività cerebrale. Questa tecnologia rivoluzionaria, recentemente descritta sulla rivista Cell Biomaterials, è stata sviluppata da un team di ricercatori dell’Università del Texas ad Austin e dell’Università della California a Los Angeles.

I tatuaggi, realizzati con un inchiostro liquido speciale, offrono una valida alternativa agli elettrodi tradizionali, utilizzati per diagnosticare disturbi cerebrali come epilessia, convulsioni, tumori e lesioni cerebrali. Inoltre, questa innovazione apre nuove strade per la creazione di interfacce cervello-computer, che permetteranno, ad esempio, di controllare dispositivi tecnologici semplicemente con il pensiero.

Il tradizionale processo per analizzare le onde cerebrali tramite un elettroencefalogramma (EEG) è complicato e richiede molto tempo. Attualmente, il procedimento comprende misurazioni meticolose del cuoio capelluto, segnando i punti sui quali applicare gli elettrodi e collegandoli poi tramite cavi al dispositivo che raccoglie i dati. Questo processo risulta pesante anche per i pazienti, che devono rimanere seduti per molte ore.

Per superare queste difficoltà, i ricercatori guidati da Luize Scalco de Vasconcelos dell’Università del Texas e Yichen Yan dell’UCLA hanno sviluppato un inchiostro liquido innovativo che può essere applicato direttamente sulla pelle, anche in presenza di capelli o peli. Una volta asciutto, l’inchiostro funge da sensore estremamente sottile e preciso. I test, effettuati su cinque partecipanti con capelli corti, hanno dimostrato che i tatuaggi temporanei sono in grado di rilevare in modo efficace l’attività cerebrale con interferenze minime.

Un altro vantaggio significativo di questa tecnologia è la sua stabilità: l’inchiostro mantiene la sua funzionalità per almeno 24 ore, mentre il gel utilizzato per gli elettrodi convenzionali comincia ad asciugarsi dopo sole sei ore, compromettendone l’efficacia. Questa scoperta segna un passo avanti importante nel miglioramento delle tecniche di monitoraggio cerebrale e delle interfacce cervello-computer, promettendo nuove opportunità per la medicina e la tecnologia.

La ricerca, che ha ricevuto un ampio riconoscimento nella comunità scientifica, apre la strada a un futuro in cui il controllo delle macchine tramite il pensiero potrebbe diventare una realtà accessibile a tutti.

