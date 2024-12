La tempesta Darragh colpisce Regno Unito e Irlanda: 2 morti e centinaia di migliaia di persone senza elettricità | FOTO

MeteoWeb

Due persone sono morte e centinaia di migliaia di persone sono senza elettricità nel Regno Unito e in Irlanda a causa dei forti venti e delle forti piogge causate dalla tempesta Darragh che hanno colpito la regione. Sono state registrate raffiche di vento fino a 149 km/h. Nel Nord/Ovest dell’Inghilterra, un uomo sulla quarantina è morto quando un albero è caduto sul suo furgone mentre stava guidando in autostrada nei pressi di Preston, circa 58 km a Nord di Manchester. In un incidente simile, un altro uomo è morto a causa del crollo di un albero mentre era alla guida nella zona di Erdington a Birmingham.

Il servizio meteo del Regno Unito, il Met Office, ha diramato un’allerta meteo rossa venerdì, ma in un post su X sabato sera ha affermato che la tempesta Darragh si sarebbe spostata verso Est domenica mattina, avvisando che le condizioni di forte vento sarebbero proseguite su gran parte del Regno Unito.

Migliaia di case, molte delle quali nell’Irlanda del Nord, nel Galles e nell’Inghilterra occidentale, sono rimaste senza elettricità durante la notte. Le principali autostrade e ponti in tutto il Paese sono rimasti chiusi a causa dei forti venti e diversi servizi ferroviari sono stati sospesi. In Irlanda, circa 400mila abitazioni, aziende agricole e aziende sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta. Anche alcuni voli all’aeroporto di Dublino sono stati cancellati.

