Tempesta in Texas, tornado avvistato a Sud/Ovest di Houston | VIDEO

Texas e Louisiana sono in allerta per il rischio di tornado, mentre un sistema di tempeste violente ha investito il Centro e il Sud degli Stati Uniti, portando con sé grandinate, venti forti e intense precipitazioni. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha attivato le risorse di risposta alle emergenze, prevedendo un “aumento del rischio di condizioni meteorologiche severe” nella metà orientale dello Stato. Le autorità locali hanno avvertito che tempeste violente sono previste in diverse aree del Texas.

Secondo la meteorologa Gwen Fieweger di AccuWeather, “con sufficiente energia e un cambio pronunciato nella velocità e direzione dei venti con l’altezza nell’atmosfera, tutte le modalità di tempo severo sono possibili, tra cui grandine, inondazioni, venti forti e tornado isolati“. Le tempeste dovrebbero estendersi dall’Oklahoma sudorientale fino ad Arkansas e Louisiana, con allerta tornado in vigore in diverse zone del Sud/Est del Texas, nonché nel Centro/Ovest e Sud/Ovest della Louisiana.

Houston, che il giorno della Vigilia di Natale aveva già registrato forti piogge, si è trova ad affrontare un rischio maggiore per temporali. Le condizioni meteo avverse potrebbero persistere anche nel fine settimana, portando ulteriore pioggia, grandine e potenziali tornado. Le autorità di Houston hanno avvertito che le condizioni meteorologiche potrebbero causare danni a edifici e alberi.

Tornado nel Sud/Est del Texas

Nel Sud/Est del Texas un tornado è stato segnalato vicino alla città di El Campo, nella contea di Wharton, a circa 110 km a Sud/Ovest di Houston. Il vortice, che è stato avvistato nel pomeriggio di giovedì ora locale, ha causato danni limitati, con alcune strutture agricole danneggiate, ma fortunatamente senza vittime o danni gravi. Nonostante la tempesta si sia spostata fuori dalla contea di Wharton, le autorità hanno raccomandato agli abitanti delle zone circostanti di restare in allerta.

Fiume atmosferico colpisce il Nord/Ovest

Mentre il Texas e la Louisiana sono alle prese con condizioni meteorologiche tempestose, anche la regione del Pacifico del Nord/Ovest non è stata risparmiata. Un fiume atmosferico, che ha già provocato forti piogge e nevicate nei giorni precedenti, continua ad infierire sulla zona, con forti piogge previste da giovedì fino a venerdì mattina. Le previsioni indicano intense precipitazioni tra la California settentrionale, l’Oregon occidentale e la Penisola Olimpica di Washington, con la possibilità di allagamenti nelle aree dove la pioggia sarà più intensa.

Conseguenze sul traffico aereo

Le condizioni meteo hanno avuto un impatto anche sul traffico aereo. Diverse compagnie aeree hanno dovuto sospendere i voli, e molti aeroporti hanno segnalato ritardi significativi. L’Aeroporto Internazionale di Dallas/Fort Worth ha temporaneamente interrotto i voli a causa dei temporali, con oltre 200 voli ritardati e più di 500 cancellazioni. Altri aeroporti, tra cui quello di Houston, hanno riportato gravi disagi.

Anche l’Aeroporto Internazionale di San Francisco ha registrato interruzioni dei voli a causa di venti forti, mentre gli aeroporti di Albuquerque e Salt Lake City hanno dovuto rimuovere il ghiaccio sugli aerei a causa delle basse temperature.

Texas, tornado avvistato a El Campo

