Terremoti, monitoraggio e allerta: incontro INGV-Protezione Civile

Il 30 novembre 2024 il personale INGV della Sede di Ancona ha tenuto un incontro informativo con i Volontari di Protezione Civile della provincia di Ancona organizzato da Mauro Perugini (Responsabile Regionale Gruppi Volontari di Protezione Civile), Francesco Boria (Ufficio Regionale Volontariato – Regione Marche) con Lorenzo Mazzieri e Matteo Berrè (Referenti provinciali dei gruppi di volontariato). L’incontro, tenutosi a Castelbellino, ha visto la partecipazione di 260 volontari provenienti da oltre 50 organizzazioni tra gruppi e associazioni di volontariato.

La Sede di Ancona dell’INGV, ospitata all’interno del Centro Funzionale del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, rappresenta un esempio di rapporto tra l’Istituto e le autorità che cooperano per la salvaguardia dei cittadini. La collaborazione, consolidata tra le due istituzioni da ormai 20 anni, oltre che su un supporto tecnico e scientifico, viene realizzata anche con attività di formazione-informazione e divulgazione scientifica.

Nella prima parte dell’incontro è stato possibile proporre l’attività che rientra all’interno del Progetto “DL.50-Ricostruzione Centro Italia – O.R. EEW”, che prevede una rilevazione per la condivisione delle scelte sulla ricezione di messaggi di allerta sismica (EEWS – Earthquake Early Warning Systems) e l’impatto sociale degli stessi sistemi sulla popolazione.Nella seconda parte dell’incontro, i partecipanti sono stati sollecitati a interagire con i ricercatori INGV sui temi del monitoraggio, sul rischio sismico, sui comportamenti in caso di terremoto e sulle procedure di emergenza.

L’incontro è stato uno scambio per arricchire la consapevolezza sulle attività che hanno scopi di Protezione Civile e per testimoniare la presenza dell’INGV sul territorio, accompagnata dalla cooperazione dell’Istituto con i soggetti che contribuiscono alla salvaguardia dei cittadini.

