Terremoto di magnitudo 5.8 avvertito a La Rioja: epicentro a Catamarca | VIDEO, DATI e MAPPE

Un terremoto è stato avvertito questa sera alle 23:42 italiane, le 19:42 locali nella provincia di La Rioja, in Argentina, provocando preoccupazione tra i residenti. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Prevenzione Sismica (INPRES), il terremoto si è verificato con una magnitudo di 5.8. L’epicentro è stato localizzato nella provincia di Catamarca, a circa 27 chilometri dalla città di Tinogasta. La profondità è stata di 133 km. Gli esperti continuano a monitorare la situazione e forniranno aggiornamenti in caso di nuove informazioni. La popolazione è incoraggiata a rimanere informata attraverso i canali ufficiali e a evitare la diffusione di notizie non verificate che possano generare panico.

Sismo magnitud 5,7 en Catamarca, Argentina. 150 km de profundidad. 📹 Meteorología Argentina y mundial pic.twitter.com/SbDwnI8QsA — Centinela35 (@Centinela_35) December 24, 2024

