Tesla, la seconda fabbrica di Shanghai pronta in tempi record: avviata la produzione di prova

MeteoWeb

La megafabbrica automobilistica statunitense Tesla di Shanghai ha dato il via alla produzione di prova, secondo quanto riferito da Tesla China. Tesla ha dichiarato alla Xinhua che la fabbrica è dedicata alla produzione delle batterie di accumulo di energia Megapack, la cui produzione dovrebbe iniziare a pieno regime nel primo trimestre del 2025. Il progetto, il secondo stabilimento Tesla a Shanghai, sottolinea l’impegno della società statunitense a investire nella seconda economia più grande del mondo. La costruzione dell’impianto ha stabilito un nuovo record di “velocità Tesla” in Cina, poiché Gigafactory, il primo stabilimento Tesla nel polo finanziario della Cina orientale, è stato costruito e inaugurato in un anno nel 2019.

La nuova fabbrica ha una capacità iniziale di produzione di 10.000 unità all’anno, pari a circa 40 GWh di accumulo di energia. Coprendo un’area di circa 200.000 metri quadrati, il nuovo impianto rappresenta un investimento totale di circa 1,45 miliardi di yuan (circa 201,7 milioni di dollari Usa), secondo l’amministrazione della Lin-gang Special Area of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone. La mega fabbrica è la prima del suo genere costruita da Tesla al di fuori degli Stati Uniti, dopo l’inaugurazione della sua gigafactory nel 2019, che ha comportato un investimento iniziale di oltre 50 miliardi di yuan.

Alla cerimonia di inaugurazione della megafactory a maggio, Tesla ha firmato un accordo con Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd., assicurandosi il primo lotto di ordini per i suoi Megapack in Cina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.