Tour Amerigo Vespucci, Crosetto ad Abu Dhabi: “impresa straordinaria”

“Grazie per la straordinaria impresa per cui molti di voi si stanno sacrificando da centinaia di giorni“: è quanto ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, salutando l’equipaggio dell’Amerigo Vespucci durante la sua visita a bordo ad Abu Dhabi, in occasione della 31ª tappa del tour mondiale. “Ringrazio voi e le vostre famiglie. Sappiate che come tutte le attività delle forze armate anche questa ha un ritorno straordinario per il nostro Paese. Il tour mondiale Vespucci ha avuto un grande risultato non solo per la conoscenza della marina italiana o per l’addestramento, ma anche per essere riuscita a trasportare in giro per il mondo l’Italia creando anche importanti ricadute economiche per il nostro Paese“. “Con il Vespucci – ha concluso il Ministro – abbiamo dimostrato che le forze armate sono anche altro. Non sono solo quelle che preservano la libertà, la pace e la sicurezza ma anche quelle che sanno dare onore all’Italia“.

