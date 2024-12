Tratto in salvo nella notte l’escursionista disperso nel Frusinate

MeteoWeb

Tratto in salvo nella notte dai vigili del fuoco l’escursionista che nel pomeriggio di ieri si era smarrito sui monti del Frusinate, nella zona di Campo Catino. A dare l’allarme tramite NUE sono stati degli amici dell’uomo, che si era incamminato in un sentiero, perdendo l’orientamento. Era riuscito a inviare la propria posizione tramite un’applicazione di messaggistica comunicando di essere in buone condizioni salute. Grazie alla colonna fari dell’A.P.S. (Auto Pompa Serbatoio) e ai servizi di localizzazione, il disperso è stato raggiunto dai vigili del fuoco che lo hanno accompagnato in una zona sicura distante circa un’ora di cammino dal luogo del ritrovamento.

