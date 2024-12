Travolti da una valanga durante l’esercitazione: tre soccorritori sepolti dalla neve

MeteoWeb

Tre soccorritori sono rimasti sepolti da una valanga sul Passo dell’Oberalp, nel Canton Grigioni, in Svizzera, mentre erano impegnati in un’esercitazione. Quaranta tecnici del Soccorso Alpino si stavano, infatti, esercitando nel soccorso in valanga. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 7 dicembre. La valanga si è staccata circa 30 metri sopra a dove si trovavano i tre uomini. Sono stati i compagni, rimasti illesi, ad estrarre immediatamente i tre dalla neve. Uno di loro è stato trasportato in ospedale da un elicottero della Rega per accertamenti.

