Trump nomina l’imprenditore David Sacks “zar delle criptovalute e dell’intelligenza artificiale”

MeteoWeb

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver nominato l’imprenditore hi-tech ed esperto di Studi sull’Asia del Council on Foreign Relations David Sacks come primo “zar per Intelligenza artificiale e le criptovalute” della Casa Bianca. Il nuovo ruolo fa parte del piano di Trump di posizionare l’America come leader globale nei 2 campi in rapida crescita. L’ex direttore operativo di PayPal diventerà il principale consigliere politico di Trump per l’intelligenza artificiale e le criptovalute.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.