Tumori del sangue, le nuove frontiere del trattamento dal congresso della società americana di ematologia

Il Congresso della Società Americana di Ematologia (American Society of Hematology, ASH), che si svolgerà a San Diego dal 7 al 10 dicembre, darà spazio a novità importanti nel trattamento dei tumori del sangue. In particolare, è possibile migliorare il controllo a lungo termine della leucemia linfatica cronica grazie a una nuova combinazione terapeutica, che può essere somministrata per periodi precisi e limitati nel tempo. Inoltre nel linfoma mantellare, che rappresenta una forma di linfoma non Hodgkin, la combinazione di una terapia mirata innovativa con la chemio-immunoterapia ha dimostrato, in prima linea, benefici importanti rispetto al trattamento standard.

Per illustrare le evidenze scientifiche su queste patologie presentate al Congresso ASH, giovedì 12 dicembre alle 11.30 a Milano (Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti 2, Suite 2) è prevista una conferenza stampa, in cui interverranno Alessandra Tedeschi (Struttura complessa di Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano), Carlo Visco (Professore Associato di Ematologia e Coordinatore dell’Unità Linfomi all’Università di Verona), Rosalba Barbieri (Vice Presidente AIL, Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma) e Paola Morosini (Medical Affairs Head Oncology AstraZeneca).

