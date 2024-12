La Turchia è pronta a fornire energia a Siria e Libano: cooperazione per affrontare la crisi

MeteoWeb

La Turchia è pronta a fornire elettricità a Siria e Libano e un team di funzionari governativi è già in Siria per lavorare su come risolvere i suoi problemi energetici. Lo ha affermato il ministro dell’energia turca, Alparslan Bayraktar. La Turchia – che ha sostenuto i ribelli in Siria che hanno rovesciato Bashar al-Assad dopo una guerra civile durata 13 anni – ha riaperto la sua ambasciata a Damasco e ha già condotto contatti di alto livello con il nuovo leader de facto, Ahmed al- Sharaa. “Forse l’elettricità di cui hanno bisogno Siria e Libano inizialmente sarà soddisfatta esportandola dalla Turchia e, dopo aver visto la situazione nella rete di trasmissione, valutare lo scenario un po’ meglio”, ha detto Bayraktar.

La delegazione del ministero è arrivata a Damasco sabato scorso e, secondo i precedenti commenti di Bayraktar, ha discusso di una possibile cooperazione energetica, inclusa la trasmissione di elettricità per alleviare le carenze di energia. La potenza installata prima della guerra in Siria di 8.500 MW è scesa a circa 3.500 MW. “La stragrande maggioranza delle persone soddisfa il proprio fabbisogno di elettricità con i generatori, quindi c’è un bisogno molto serio di elettricità”, ha detto il ministro turco, aggiungendo che il team del ministero sta esaminando come le risorse di petrolio e gas della Siria potrebbe essere utilizzata. Il presidente turco Tayyip Erdogan ha dichiarato che Ankara farà tutto il necessario per la ricostruzione della Siria. La Turchia attualmente fornisce elettricità ad alcune parti della Siria settentrionale.

