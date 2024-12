Udine, intossicazione da monossido di carbonio: un morto e 2 persone in gravi condizioni

MeteoWeb

Dramma a Forni di Sopra (Udine): 3 persone sono rimaste intossicate per aver respirato monossido di carbonio. Una donna, 66enne è deceduta, il marito di 73 anni e la figlia di 28 sono ricoverati in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco che stanno cercando di individuare le cause dell’intossicazione. Secondo i primi accertamenti, il monossido potrebbe essere stato sprigionato dal sistema di riscaldamento dell’abitazione.

