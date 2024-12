L’UE avvia il dialogo strategico sul futuro dell’industria automobilistica europea: incontri ed obiettivi

MeteoWeb

La Commissione Europea avvierà il promesso dialogo strategico sul futuro dell’industria automobilistica europea il mese prossimo, con l’obiettivo di proporre e attuare “rapidamente” le misure di cui il settore ha “urgente bisogno”. Il lancio formale, sotto la guida personale della presidente Ursula von der Leyen, sarà seguito da una serie di “incontri tematici”, presieduti dai membri del collegio. Questi incontri daranno luogo a una serie di “raccomandazioni”, che aiuteranno a costruire una strategia “olistica” dell’Ue per il settore, sul quale la Commissione ha già abbondantemente legiferato in modo “non sempre coerente”, come rileva il rapporto Draghi, “per gestire le varie sfide” e, “ove necessario, adattare di conseguenza il quadro normativo dell’Ue applicabile”. Le riunioni del vertice, guidate dalla presidente, “verificheranno i progressi compiuti e daranno gli impulsi politici necessari per ulteriori lavori”.

