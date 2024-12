L’UE pronta a discutere con Trump sul settore energetico: due obiettivi principali

MeteoWeb

“Quello che vogliamo trasmettere e che abbiamo detto in numerose occasioni, compreso al livello più alto con la presidente von der Leyen, è che siamo pronti a discutere con il Presidente eletto Donald Trump su come possiamo rafforzare ulteriormente una relazione già solidale, anche affrontando i nostri interessi comuni nel settore energetico“. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, durante il briefing quotidiano con la stampa. “Come sapete bene, l’Ue è impegnata ad eliminare gradualmente le esportazione di energia dalla Russia e a diversificare le nostre fonti di approvvigionamento. Non entreremo nei dettagli su cio’ che questo potrebbe comportare in futuro, considerando che la nuova amministrazione non è ancora in carica”, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.