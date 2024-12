UNIMONT e la ‘collaborazione’ per la valorizzazione dello zafferano delle Orobie

MeteoWeb

E’ andato in scena presso l’Istituto superiore alberghiero “San Pellegrino” (San Pellegrino Terme – BG) il secondo appuntamento per la valorizzazione dello zafferano prodotto in Valle Brembana (Orobie bergamasche). L’incontro tenuto da Luca Giupponi – ricercatore dell’Università degli Studi di Milano, polo UNIMONT, Danilo Salvini – presidente dell’Associazione Zafferano OLG, Giovanna Leidi – dirigente dell’Istituto Alberghiero S. Pellegrino, Francesco Zurolo – docente dell’Istituto Alberghiero S. Pellegrino e Gianbattista Gherardi – delegato enogastronomico di Promoserio, rivolto agli studenti delle classi quinte dell’Istituto Superiore, si colloca nel contesto delle attività di living labs che UNIMONT sta portando avanti nell’ambito del Progetto PNRR Agritech task 7.2.3.

In particolare gli studenti dell’istituto alberghiero che lo scorso ottobre hanno visitato i campi di zafferano dell’Associazione Zafferano OLG, hanno potuto conoscere più da vicino le caratteristiche dello zafferano italiano e le attività di ricerca e valorizzazione che UNIMONT sta portando avanti sullo zafferano prodotto nelle aree montane del Paese. Nel prossimo incontro gli studenti dell’istituto svilupperanno nuove ricette per valorizzare lo zafferano locale e, nel frattempo, rifiniranno quella del “Pan d’Oro”, un panettone natalizio a base di zafferano (oro rosso) e castagne che unisce tradizione e innovazione il cui prototipo è stato presentato a coloro che sono intervenuti al living lab.

