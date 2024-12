Va a cercare funghi sul Gargano: uomo disperso

MeteoWeb

Sono in corso dal tardo pomeriggio di oggi le ricerche di un uomo di 78 anni di Peschici uscito di casa questa mattina per recarsi a raccogliere funghi nei boschi del Gargano. Non vedendolo rientrare intorno alle 17, i familiari hanno dato l’allarme, contattando i Carabinieri. Stando ad una prima ricostruzione, l’anziano, intorno alle 8 di questa mattina, è uscito di casa e a bordo della sua auto, una Fiat panda, ha percorso la provinciale 52 che porta a Vieste. Da allora non ha dato più sue notizie. I Carabinieri hanno ritrovato l’auto a pochi chilometri da Vieste parcheggiata.

Le ricerche, coordinate dalla prefettura, sono estese all’area boschiva, dove l’uomo potrebbe anche essersi perso. In campo, oltre al dispositivo di forze dell’ordine e Vigili del Fuoco, anche gli uomini del Soccorso Alpino.

