Vega C lancia con successo il satellite Sentinel-1C in orbita

Il razzo Vega C è stato lanciato con successo dal Centro Spaziale Europeo di Kourou, in Guyana Francese, portando a bordo il satellite Sentinel-1C. Questo nuovo satellite rappresenta una sentinella fondamentale per il nostro pianeta, nell’ambito del programma Copernicus gestito dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalla Commissione Europea.

Un contributo italiano decisivo

Il lancio di Sentinel-1C è un’importante tappa anche per l’Italia, che ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo del satellite e della tecnologia sottostante. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), insieme a Thales Alenia Space (una joint venture tra Thales e Leonardo) e Avio, ha contribuito significativamente alla realizzazione del satellite. La tecnologia alla base di Sentinel-1C include un radar ad apertura sintetica, capace di fornire immagini precise sia di giorno che di notte, in ogni condizione meteo. Dopo un rinvio dovuto a un problema meccanico alla piattaforma di lancio, il razzo Vega C è finalmente decollato, portando il satellite in orbita.

Il satellite Sentinel-1C

Il satellite Sentinel-1C, che entrerà a far parte della serie Sentinel, avrà numerose applicazioni scientifiche. Fornirà immagini radar di alta qualità per supportare la ricerca e per monitorare numerosi aspetti dell’ambiente terrestre. In particolare, il satellite introdurrà miglioramenti nelle funzionalità di monitoraggio del traffico marittimo, ampliando ulteriormente l’importanza della missione. Il nuovo sistema di identificazione automatica (AIS) a bordo, sviluppato dall’Organizzazione Marittima Internazionale, aiuterà le navi a evitare collisioni, soprattutto quando si trovano fuori dalla portata dei radar terrestri. Il sistema AIS assegna un identificativo univoco a ogni nave, monitorando la sua posizione e i suoi movimenti in tempo reale, creando una mappa virtuale delle navi in mare.

Sentinel-1C è stato realizzato principalmente negli stabilimenti di Thales Alenia Space a Roma e si basa sulla piattaforma Prisma, sviluppata per l’Agenzia Spaziale Italiana. Grazie a questa tecnologia, il satellite sarà in grado di acquisire immagini indipendentemente dalle condizioni meteo. Le sue missioni spaziano dal monitoraggio delle masse di ghiaccio e dell’ambiente artico, alla rilevazione di frane e alla mappatura delle risorse naturali come foreste, suoli e risorse idriche. Le osservazioni fornite da Sentinel-1C saranno fondamentali anche per monitorare i disastri naturali, contribuendo così alla sicurezza e alla gestione ambientale globale.

Un razzo con prestazioni avanzate: il lanciatore Vega C

Un lancio importante per l’indipendenza europea nello spazio

Questo lancio segna anche il ritorno al volo di Vega C, dopo il fallimento del primo volo commerciale avvenuto nel dicembre 2022, causato da un problema agli ugelli del motore Zefiro-40. Da allora, sono stati apportati miglioramenti al motore, che ha ora dimostrato la sua affidabilità in due test di accensione avvenuti nel maggio e nell’ottobre 2024. Questo progresso è cruciale per garantire all’Europa l’accesso indipendente allo spazio, sottolineano gli esperti dell’ESA.

Il lancio di oggi arriva dopo il rinvio di qualche giorno, causato da un problema meccanico alla piattaforma di lancio, ma ora la missione è finalmente decollata, pronto a monitorare il nostro pianeta con l’innovativa tecnologia di imaging radar.

