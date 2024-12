Vento forte e mare mosso, saltano collegamenti per Ischia e Procida

MeteoWeb

Disagi per i collegamenti nel Golfo di Napoli a causa delle condizioni meteomarine avverse che stanno provocando il blocco di numerosi collegamenti per le isole di Procida ed Ischia. Attualmente risultano sospese tutte le corse operate con gli aliscafi da e per i porti di Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Marina Grande. Il forte vento da Ovest e il mare mosso complicano però la navigazione e le manovre nei porti anche per le navi. Le compagnie stanno cancellando anche numerosi collegamenti dei traghetti previsti per le due isole, in partenza dai porti di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

