Verbania, 19enne ferito nei boschi: il cane torna da solo e muore 

Parte per una gita fra i boschi e rientra in serata, ferito in maniera non grave, presentandosi dai carabinieri. È la vicenda, con al centro un 19enne, che in queste ore si sta cercando di chiarire a Verbania. Prima del giovane era tornato direttamente a casa il suo cane, da solo, con ferite che in seguito ne hanno provocato la morte e che sul momento avevano fatto pensare all’attacco di un cinghiale. Il diciannovenne era andato nei boschi di Bieno, nel territorio di San Bernardino Verbano, a pochi chilometri da Verbania. È rientrato alle 21:30, quando già le ricerche erano scattate da tempo. Ora si trova in ospedale dove è stato portato per dei controlli.

