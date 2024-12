Vigilia di Capodanno, viaggio tra usanze e tradizioni dalla Roma Antica alla Cina

MeteoWeb

Nella Vigilia di Capodanno milioni di persone in tutto il mondo si preparano a salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo. La tradizione di festeggiare il Capodanno ha radici antiche e variegate, che spaziano dalla storia romana a riti di purificazione di diverse culture. Scopriamo insieme alcune delle tradizioni più curiose che animano la vigilia e il Capodanno in Italia e nel mondo.

L’origine dei festeggiamenti

Il calendario gregoriano, il sistema che ancora oggi usiamo, fu introdotto nel 1582 dal papa Gregorio XIII per correggere le imperfezioni del calendario giuliano. La scelta del 1° gennaio come inizio dell’anno ha però origini molto più antiche, risalenti a Giulio Cesare, che nel 45 a.C. fissò la data del Capodanno al 1° gennaio, anziché al 1° marzo. Da allora, la tradizione di festeggiare il Capodanno è passata attraverso diverse epoche, mescolandosi con rituali di diverse civiltà, tra cui i Celti, i Romani e, più recentemente, i cristiani.

Vigilia di Capodanno, simboli e usanze

La notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio è ricca di simboli e rituali. In molte culture, indossare biancheria intima rossa è considerato un buon auspicio per l’anno che viene. Questa tradizione ha radici nella leggenda cinese del “Nian”, un demone che si diceva emergesse a Capodanno, e che si scacciava con il colore rosso, simbolo di protezione. In Italia, l’uso del rosso durante il Capodanno risale almeno all’epoca romana, dove era un segno di amore, salute e fertilità.

Un’altra tradizione, molto diffusa in Italia, è quella di lanciare piatti vecchi dalle finestre. Questo gesto simboleggia la liberazione dal male accumulato durante l’anno e il desiderio di un nuovo inizio. Inoltre, il melograno, simbolo di fertilità e fedeltà, viene consumato la notte di San Silvestro per augurare un anno ricco di affetti.

Le lenticchie, con la loro forma che ricorda le monete, sono considerate un simbolo di abbondanza. Mangiarle a Capodanno è un auspicio per un anno prosperoso. Non può mancare, infine, l’uva: secondo una tradizione popolare, mangiarne 12 acini a mezzanotte porta fortuna per ogni mese dell’anno.

Tradizioni in Italia

In Italia, le tradizioni variano notevolmente da regione a regione. In alcune zone, come il Piemonte, è considerato di buon auspicio incontrare un carro di fieno o un cavallo bianco a Capodanno. In Abruzzo, invece, si crede che l’acqua di un fiume si trasformi in oro a mezzanotte. Non manca, poi, il rito di baciarsi sotto il vischio, una pianta che simboleggia l’amore eterno e la protezione.

Vigilia e Capodanno, le tradizioni nel mondo

Anche all’estero, le usanze di Capodanno sono molto variegate e affascinanti. In Giappone, per esempio, i festeggiamenti si estendono fino al 3 gennaio. Ogni casa viene pulita e decorata con rami di pino e bambù per accogliere al meglio il nuovo anno. I giapponesi bevono sakè otoso per purificarsi e sperare in una lunga vita, e assistono al sorgere del sole, considerato un momento sacro.

A Rio de Janeiro, i festeggiamenti sono legati alla dea dell’acqua, Lamaja, e i partecipanti indossano abiti bianchi e gialli, simbolo di purificazione e prosperità, lanciando piccole zattere illuminate in mare come offerta. A Mosca, i festeggiamenti del Capodanno si svolgono 2 volte: il 31 dicembre secondo il calendario gregoriano e il 13 gennaio secondo il calendario giuliano, con un’importante celebrazione al Cremlino.

Anche a Londra si festeggia con grandi spettacoli di fuochi d’artificio e sfilate. A Sydney, l’entrata nel nuovo anno è accompagnata da una grande festa in spiaggia e dai meravigliosi fuochi d’artificio sul ponte del Sydney Harbour. In Cina, il Capodanno lunare, che si celebra tra gennaio e febbraio, è una delle festività più importanti, con tradizioni come i la Danza del Leone e i fuochi d’artificio, che servono a scacciare gli spiriti maligni.

Speranze, credenze e desideri per il futuro

Che si tratti di lanci di piatti, melograni, lenticchie o baci sotto il vischio, le tradizioni di Capodanno sono un caleidoscopio di simboli e riti che riflettono speranze, credenze e desideri per il futuro. Dalla Vigilia al Capodanno, ogni cultura ha il suo modo di salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo, e sebbene le tradizioni possano differire, l’obiettivo rimane lo stesso: un nuovo inizio, un futuro prospero e, soprattutto, un anno ricco di felicità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.