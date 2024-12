Vigilia di Natale tra gelo e neve, maltempo invernale protagonista da Nord a Sud | LIVE

MeteoWeb

Settimana natalizia caratterizzata dal passaggio sull’Italia di una perturbazione nordatlantica, accompagnata da una massa d’aria fredda. Il suo ingresso ha favorito l’approfondimento di una depressione sull’Adriatico meridionale, in trasferimento verso lo Ionio e la Grecia entro la giornata di Santo Stefano. Ciò determina una fase di forte maltempo invernale per diverse regioni italiane.

Oggi, Vigilia di Natale, giornata all’insegna della pioggia nelle Marche meridionali, in Abruzzo, Molise, Puglia, e zone appenniniche di Campania e Basilicata, Nord/Est e Sud/Ovest della Calabria, Nord della Sicilia. Fiocchi di neve a bassa quota tra Abruzzo e Basilicata, tra Calabria e Sicilia.

Maltempo e neve da Nord a Sud

Ieri i primi temporali di neve hanno investito la Sicilia, in particolare Peloritani, Nebrodi ed Etna. Nella notte Piazza Armerina, località dell’Ennese a circa 700 metri s.l.m., si è tinta di bianco, come ci segnala David Cartarrasa.

Sulla linea Palermo-Agrigento la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea provocato dalle avverse condizioni metereologiche che stanno interessando la zona.

Continua a nevicare anche in Piemonte. Il nivometro Arpa regionale a Varzo (VB), in località Alpe Veglia – 1.740m s.l.m. ha rilevato nella serata di lunedì 23 dicembre un accumulo di neve al suolo di ben 124 centimetri, valore più elevato al di sotto dei 2.000 metri di quota di tutta la regione, segnala il meteorologo Andrea Vuolo, di Meteo in Piemonte.

