Volkswagen accelera a Valencia: Gigafactory di batterie pronta per il 2026 con mille lavoratori entro metà 2025

MeteoWeb

La costruzione della gigafactory di batterie Volkswagen a Sagunto (Valencia) prosegue con il piano di costruzione di quattro capannoni su un terreno di 1,3 milioni di metri quadrati per la produzione di celle nel 2026. Si prevede che 300 lavoratori saranno sul posto all’inizio del 2025 e mille a metà anno, quando il secondo blocco sarà in fase avanzata. PowerCo, l’azienda produttrice di batterie del Gruppo Volkswagen, ha pianificato la costruzione della fabbrica in maniera sequenziale, in modo che man mano che i lavori procedono si aggiunge la squadra di costruzione. A dicembre sono iniziati i lavori di installazione delle prime strutture prefabbricate in cemento del primo blocco di produzione e del centro di energia e sistemi di raffreddamento che lo servirà, un processo che continuerà per sei mesi.

Attualmente sul cantiere lavorano più di 180 dipendenti, una cifra che salirà a più di 300 persone entro l’inizio del 2025 ea 1.000 entro la metà di quell’anno, quando la costruzione del secondo blocco progredirà, secondo le fonti di PowerCo, come indicato a Efe. Gli edifici avranno 300 pilastri prefabbricati in cemento, realizzati a Bunol e Saragozza, e 12 milioni di tonnellate di acciaio che costituiranno la base delle strutture, con un’altezza massima compresa tra 24 e 36 metri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.