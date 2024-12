Volkswagen, raggiunto l’accordo sindacale: cambiamenti radicali in Germania

MeteoWeb

Volkswagen ha annunciato ieri cambiamenti radicali alle sue attività in Germania, tra cui oltre 35.000 futuri tagli di posti di lavoro e forti riduzioni di capacità in un accordo all’ultimo respiro tra la principale casa automobilistica europea e i sindacati per evitare scioperi di massa. I leader sindacali hanno salutato l’accordo come un “miracolo di Natale” dopo 70 ore di estenuanti negoziati, il più lungo negli 87 anni di storia dell’azienda. Non ci saranno chiusure immediate di siti o licenziamenti e Volkswagen sembra aver desistito dal chiedere tagli salariali del 10%. L’accordo che evita costosi scioperi potrebbe anche fornire sollievo agli investitori dopo mesi di negoziati. Le azioni sono aumentate del 2,4% negli scambi estesi dopo l’accordo. Hanno perso il 23% quest’anno.

“Con il pacchetto di misure che è stato concordato, l’azienda ha stabilito un percorso decisivo per il suo futuro in termini di costi, capacità e strutture”, ha dichiarato il CEO del Gruppo Volkswagen Oliver Blume in un comunicato. “Ora siamo di nuovo in grado di plasmare con successo il nostro destino”. Volkswagen ha dichiarato che l’accordo consentirà di risparmiare 15 miliardi di euro all’anno a medio termine e non ha visto alcun impatto significativo sulla sua guidance per il 2024. Sebbene non ci siano state chiusure immediate, Volkswagen ha dichiarato che sta esaminando le opzioni per il suo stabilimento di Dresda e il riutilizzo del sito di Osnabrück, compresa la ricerca di un acquirente. Parte della produzione sarebbe stata spostata in Messico.

La produzione di veicoli

La produzione di veicoli nello stabilimento di Dresda dovrebbe terminare entro la fine del 2025. Il personale non riceverà aumenti nell’ambito di un contratto collettivo salariale nei prossimi quattro anni, mentre alcuni bonus saranno eliminati o ridotti. La produzione nello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg, il più grande, sarà ridotta da quattro a due linee di assemblaggio. I futuri 35.000 tagli di posti di lavoro rappresenterebbero circa un quarto della forza lavoro di Volkswagen e andrebbero di pari passo con la riduzione della rete di stabilimenti tedeschi dell’azienda di oltre 700.000 veicoli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.