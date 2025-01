Il 19 gennaio 1977 un “miracolo meteorologico” a Miami | FOTO

MeteoWeb

Il 19 gennaio 1977 è una data che rimarrà impressa nella storia meteorologica di Miami. Per la prima e unica volta, in una sorta di “miracolo meteorologico“, la città ha assistito a una nevicata, un fenomeno impensabile in questa zona dal clima subtropicale.

Le prime precipitazioni nevose furono osservate tra le 8:00 e le 9:30 del mattino, quando un fronte di aria artica si spinse fino alla costa della Florida. I fiocchi caddero non solo a Miami, ma anche più a Sud, fino a Homestead. Sebbene la maggior parte della neve si sia sciolta al contatto con il suolo, il fenomeno fu sufficiente per sorprendere e affascinare i residenti. Persino le Bahamas furono raggiunte da un mix di pioggia e neve.

Le temperature di quel giorno furono straordinariamente basse: a Miami Beach il termometro segnò appena 32°F (0°C) e a Homestead scese fino a 23°F (-5°C). Il giorno successivo, molte località del Sud della Florida registrarono i valori più bassi della loro storia.

Questo evento eccezionale provocò gravi danni agricoli, stimati in oltre 300 milioni di dollari. Prima di allora, la neve che si era spinta più a Sud in in Florida era stata osservata nel 1899, tra Fort Myers e Fort Pierce.

